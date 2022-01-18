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Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать

Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать

Лев (23 июля — 22 августа)



Лев (23 июля — 22 августа)


Приметы, поверья и обряды на Сильвестров день 15 января 2022 года расскажут, что можно и чего нельзя делать. Другое его название — Куриный праздник. Главной традицией дня было защищать курятники от нечистой силы, окуривая их.

Что можно и нельзя делать в Сильвестров день



В старину люди боялись 15 января употреблять спиртное. Полагали, что пьяных может украсть нечистая сила.

Стоит отложить поход в парикмахерскую, потому что волосы, остриженные в Сильвестров день, долго не будут отрастать.

Тот рискует лишиться счастья, кто поднимет куриное перо. Чтобы все куры не погибли до весны, ужин в этот день должен готовить хозяин дома или старший сын, не допуская к плите женщин.

Пытаясь уберечь домашнюю птицу от болезней, ей в этот праздник принято отдавать крошки со стола, оставшиеся после трапезы.

Чтобы удача и благополучие не покинули семью, не стоит 15 января употреблять мясные блюда. Особенно не рекомендуется есть курятину.

Хорошая примета — увидеть во сне курицу или петуха. Это сулит прибыль, но при условии, что о сне никто не узнает.

Не желательно делать влажную уборку жилища. Злые духи могут причинить вред хозяевам дома. Избежать негативных последствий поможет освященная в храме вода, добавленная к обычной во время мытья.

Традиции и обряды праздника Сильвестров день



Главной задачей крестьян в этот день было оберегать домашнюю птицу.

Один из обрядов, который проводят, чтобы куры лучше неслись — размещение черного камня с отверстием внутри в сарае.

Такой «куриный бог» – это защитный талисман. В дырочку продевали нитку и вешали оберег в курятнике.

Именно 15 января нужно отправиться в храм и помолиться Серафиму Саровскому об избавлении от боли в суставах.

Чтобы уберечь домочадцев от болезней и невзгод, следует прочитать специальный заговор над водой, а потом протереть ею косяк входной двери.
День подходит для гаданий. Результат окажется правдивым и точным, помогая человеку заглянуть в будущее.

Приметы Куриного праздника



Если дрова в очаге горят и слышен треск, то морозы скоро усилятся. Будет оттепель, если петухи поют в предрассветный час.

Завьюжит, если сорока далеко от жилища людей не отлетает и периодически прячется под крыши домов.

Погода переменится, если ближе к вечеру на небе появились облака. Жди стужу, заметив, что куры рано уходят на насест спать.

Крутые рога месяца на ночном небе — к морозу, острые и яркие — подует сильный ветер, а если отлогие, то пора готовиться к ненастью.

Предвестником потепления считается тот факт, что домашняя птица копошится в снегу. Рожденные в этот день могут стать умелыми птицеводами. Защитить от любого негатива их могут украшения с агатом.
# Общество

По материалам: RSUTE

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