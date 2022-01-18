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Пушков назвал порочным отношение властей Норвегии к Брейвику

Пушков назвал порочным отношение властей Норвегии к Брейвику

23:27  Автор: Жанна Звягина



Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале во вторник назвал порочным подчеркнуто гуманное отношение властей Норвегии к террористу Андерсу Берингу Брейвику.

Сенатор отметил, что осужденный за теракт, в ходе которого в 2011 году погибли 77 человек, «прекрасно выглядит,… загубив столько молодых жизней. Смотрится как успешный менеджер. Отлично одет. Подтянут. И просит о досрочном освобождении, отсидев всего 8 лет».


Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном


«Что-то есть глубоко порочное в столь подчеркнуто гуманном отношении к массовому убийце, что-то, с чем невозможно согласиться. Гуманность, отдающая абсурдом и фарсом, когда постулаты доктрины выше требований справедливости», — написал Пушков.

Во вторник, спустя десять с половиной лет после теракта, в тюрьме Шиен прошел первый день слушаний по условно-досрочному освобождению Брейвика. В ходе оглашения прошения он заявил, что ему промыли мозги радикалы из интернета. По мнению осужденного, именно они отвечают за его действия.

Ранее вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов оценил шансы на условно-досрочное освобождение Брейвика как ничтожные, сочтя, что ни у суда, ни у защиты нет весомых аргументов для его досрочного освобождения.


Интернет как отягчающее обстоятельство


22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. В своих действиях он раскаялся в феврале 2018 года, однако некоторые его заявления сочли манипуляцией.



#терроризм #суд


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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