Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры





Сегодня в Microsoft Store появилась страница игры Shadow Warrior 3. Проект предлагают купить по предварительному заказу для приставок Xbox One и Xbox Series X | S за $49,99.

Со страницы игры стало известно о ее дате релиза — 1 марта 2022 года. Напомним, ранее появлялась информация, что игра уже получает рейтинг в разных странах, а сами разработчики обещали релиз проекта в первом квартале 2022 года.

Shadow Warrior 3 | Предзаказ набора

Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений.

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На приставках Xbox за предварительный заказ игры Shadow Warrior 3 бесплатно дадут предыдущие две части проекта. Полный комплект бонусов предзаказа Shadow Warrior 3 выглядит так:

Shadow Warrior — полная версия игрыShadow Warrior 2 — полная версия игрыОформление для катаны из ограниченной серии [DLC]

Разработчики пока официально не объявили о старте предзаказов игры Shadow Warrior 3, но его уже можно оформить в Microsoft Store.

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