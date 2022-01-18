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Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры

Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры


Сегодня в Microsoft Store появилась страница игры Shadow Warrior 3. Проект предлагают купить по предварительному заказу для приставок Xbox One и Xbox Series X | S за $49,99.

Со страницы игры стало известно о ее дате релиза — 1 марта 2022 года. Напомним, ранее появлялась информация, что игра уже получает рейтинг в разных странах, а сами разработчики обещали релиз проекта в первом квартале 2022 года.

Shadow Warrior 3 | Предзаказ набора

Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений.
Перейти в Microsoft Store

На приставках Xbox за предварительный заказ игры Shadow Warrior 3 бесплатно дадут предыдущие две части проекта. Полный комплект бонусов предзаказа Shadow Warrior 3 выглядит так:



Shadow Warrior — полная версия игры



Shadow Warrior 2 — полная версия игры



Оформление для катаны из ограниченной серии [DLC]

Разработчики пока официально не объявили о старте предзаказов игры Shadow Warrior 3, но его уже можно оформить в Microsoft Store.


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По материалам: newxboxone

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