Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры
Сегодня в Microsoft Store появилась страница игры Shadow Warrior 3. Проект предлагают купить по предварительному заказу для приставок Xbox One и Xbox Series X | S за $49,99.
Со страницы игры стало известно о ее дате релиза — 1 марта 2022 года. Напомним, ранее появлялась информация, что игра уже получает рейтинг в разных странах, а сами разработчики обещали релиз проекта в первом квартале 2022 года.
Shadow Warrior 3 | Предзаказ набора
Shadow Warrior 3 выводит оригинальную серию шутеров от первого лица на новый уровень. Это идеальное сочетание динамичных перестрелок, четких и красочных ближних боев и зрелищной системы движений.
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На приставках Xbox за предварительный заказ игры Shadow Warrior 3 бесплатно дадут предыдущие две части проекта. Полный комплект бонусов предзаказа Shadow Warrior 3 выглядит так:
Shadow Warrior — полная версия игры
Shadow Warrior 2 — полная версия игры
Оформление для катаны из ограниченной серии [DLC]
Разработчики пока официально не объявили о старте предзаказов игры Shadow Warrior 3, но его уже можно оформить в Microsoft Store.
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