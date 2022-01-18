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Руководители Take-Two довольны результатами Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

Руководители Take-Two довольны результатами Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition


Одним из главных провалов прошлого года многие игровые издания признали Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Игра получила крайне низкие оценки, как от журналистов, так и от игроков. Но, похоже, это не помешало сборнику получить хорошие продажи.

В рамках интервью CNBC руководитель Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что корпорация довольна запуском Grand Theft Auto: The Trilogy и достигнутыми результатами:

А что касается трилогии GTA, то на самом деле это не было новой игрой. Это был ремастер ранее существовавших игр. У нас был сбой в начале, этот сбой был устранен. И тайтл просто здорово пошел на пользу компании.

Напомним, после провального запуска Grand Theft Auto: The Trilogy команда Rockstar, согласно слухам, направила собственные силы на исправление возникших проблем. Тогда как за саму разработку сборника отвечала студия Grove Street Games.

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По материалам: newxboxone

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