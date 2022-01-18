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"Складываем, чтобы позже постирать": американка "изобрела" многоразовую туалетную бумагу

"Складываем, чтобы позже постирать": американка "изобрела" многоразовую туалетную бумагу

Женщина из США заставила свою семью использовать ради экономии многоразовую туалетную бумагу, сообщает The Sun.

Вместо обычной туалетной бумаги семья Анджелы из Канзас-Сити использует полоски ткани, а затем применяет их повторно, предварительно постирав. 


"Под корзиной с тряпочками у нас стоит небольшое ведро, куда мы складываем их, чтобы позже постирать", — рассказала женщина.

По словам Анджелы, ее семья имеет хороший доход, однако не желает тратить деньги на туалетную бумагу. "Мы более пяти лет используем отрезки ткани, которые хранятся у нас в доме. Это позволяет экономить более 20 долларов в месяц, что дает ежегодную экономию в 240 долларов", — отмечает женщина.

Американка говорит, что далеко не все в ее окружении согласны со столь необычным методом. "Одна женщина сказала, что не может засорять свою стиральную машину. Я только рассмеялась, потому что если вы знаете что-то о бактериях, то понимаете, что они не могут выжить в таких суровых условиях", — рассказала Анджела.

Супруг женщины также не сразу принял ее идею насчет многоразовой туалетной бумаги. "Когда она впервые предложила эту идею, я отнесся к ней немного скептически. Но теперь я привык. Удобнее пользоваться чем-то более твердым, чем бумагой", — говорит мужчина.

Как писал NEWSTES, ранее новая героиня "Эйфории" оказалась актрисой из порнопародии на сериал.

туалетная бумага
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По материалам: uposters.ru

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