Службе внешней разведки подарили личные вещи Кима Филби

Вадим Карасев

Личные вещи легендарного агента советской разведки, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби передали Залу истории Службы внешней разведки России. Торжественная церемония, посвященная 110-летию со дня рождения разведчика, прошла в Доме Российского исторического общества.

Реликвии принял в дар директор СВР Сергей Нарышкин. Среди более чем 50 вещей, радиоприемник "Фестиваль", гравюры, предметы мебели и интерьера.

Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой "Кембриджской пятерки" - группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-е-1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.От участников "Кембриджской пятерки", занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.

За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

