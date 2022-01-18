Службе внешней разведки подарили личные вещи Кима Филби
Личные вещи легендарного агента советской разведки, лидера "Кембриджской пятерки" Кима Филби передали Залу истории Службы внешней разведки России. Торжественная церемония, посвященная 110-летию со дня рождения разведчика, прошла в Доме Российского исторического общества.
Реликвии принял в дар директор СВР Сергей Нарышкин. Среди более чем 50 вещей, радиоприемник "Фестиваль", гравюры, предметы мебели и интерьера.
Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой "Кембриджской пятерки" - группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-е-1950-е годы сотрудничавшей с советской разведкой.От участников "Кембриджской пятерки", занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. В 1963 году ему удалось нелегально перебраться в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.