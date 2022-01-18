Светлана Иванова с девятилетней дочерью сходила в Большой театр

Звезда «Челночниц», актриса Светлана Иванова показала подросшую дочь. Артистка со старшей наследницей посетила балет «Лебединое озеро». Актриса театра «Современник» Светлана Иванова, известная широкому зрителю по ролям в сериалах «Тест на беременность», «Как я стал русским», «Челночницы», — дважды мама. Старшей дочери знаменитости 9 лет.Светлана Иванова Вместе с Полиной артистка посетила Большой театр. Они сидели в ложе и смотрели балет «Лебединое озеро». Светлана Иванова прививает наследнице любовь к искусству. Звездная мама поделилась в личном блоге фото с дочерью.Полина Файзиева «Большой театр❤️»— подписала снимки актриса. «Ох мать..мы конечно мучители детей😂 Сходите на ХоджаНасреддин в НАЦИЙ если ещё не были! Это прекрасно!», откликнулась Дарья Мороз.Полина Файзиева «Какая красивая малышка😍», «У дочки мамин взгляд😊🥰👍красавица, вся в маму❤️», «Какая у вас красавица-дочка ❤️❤️», «Поздравляю Вас с прекрасным праздником - посещения Большого, да еще с просмотром Лебединого🔥», «Красотки ❤️», «Как нежно❤️», «Как люблю я вашу парочку ❤️», «Какие вы прекрасные, чудесные девочки», — комментируют поклонники в Instagram.Светлана Иванова с дочерью Полиной Напомним, Светлана Иванова и кинорежиссер Джаник Файзиев вместе с 2011 года. 25 января 2012 года у них родилась девочка Полина, а 21 апреля 2018 года — малышка Мира. Пара недавно официально зарегистрировала свои отношения. Долгое время они скрывали роман из-за брака режиссера с актрисой Лине Эспли. От нее, кстати, у Джаника Файзиева растут дочь и сын.