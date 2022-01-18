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Трейдер спрогнозировал движение цены Ethereum

Трейдер спрогнозировал движение цены Ethereum


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


По биткоину на рынке наблюдается минимальная волатильность, последний обзор актуален. Поэтому рассмотрим ситуацию на второй по капитализации криптовалюте.


Первое, на что стоит взглянуть, — индекс силы в корреляции с биткоином. Ethereum выглядит немного сильнее, последняя волна роста не поглощена, общая структура HLHH не сломлена. На данный момент эфир на дистанции 17% до своего минимума последней волны (у биткоина всего 7%). 


Данные: TradingView.

Сейчас ETH торгуется в рамках основного горизонтального объема предыдущей волны роста (HVN). Если биткоин провалит закрепление, к следующему сопротивлению по горизонтальному объему монета пройдет -34% (по сравнению с -23% по BTC). В рамках отскока на импульсе рост на данный момент прогнозируемо роста в +22%.


Данные: TradingView.

Исходя из этого, можно рассмотреть интересные зоны для поиска лонговых позиций. Область $3085-$3140 является небольшой зоной поддержки, более же сильная зона находится в диапазоне $2850-$2950. 


При походе во вторую зону, скорее всего, образуется бычья дивергенция на RSI +  W-образная формация, что также будет лонговыми признаками.


Данные: TradingView.

В случае провала под область $2850-$2950 с закреплением, у Ethereum появятся серьезные проблемы — запас хода вниз достаточно большой. Но такое развитие ситуации возможно только при закреплении биткоина ниже $40 000, что будет говорить о переломе среднесрочного тренда и начале криптозимы.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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