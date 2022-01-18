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[Утечка] Появился список игр, которые пополнят Game Pass во второй половине января (UPD)

[Утечка] Появился список игр, которые пополнят Game Pass во второй половине января (UPD)


UPD (18/01, 13:48): Изображение взято с официального блога Xbox, но при этом заметка с анонсом новых игр пока в официальном блоге не опубликована. Статус новости изменен со слуха на «утечку».

В сети появилось изображение с информацией, какими играми подписка Xbox Game Pass пополнится во второй половине января. Указано, что в нее добавят 9 игр. Среди них есть ожидаемые проекты, вроде Nobody Saves the World, трилогии Hitman или Rainbow Six Extraction. Но нашлось место и приятным сюрпризам. В частности, указано, что в Game Pass добавят Death’s Door — игру, которая вышла в прошлом году и получила высокие оценки от критиков и игроков.

На данный момент в официальном блоге Microsoft не объявила, когда те или иные игры будут добавлены в Game Pass. Но вот список проектов, которые, как указано на изображении, будут в подписке:



Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Xbox, PC, xCloud) — уже доступна



Nobody Saves the World (Xbox, PC, xCloud) — 18 января (сегодня, позже)



Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Xbox, PC, xCloud) — 20 января



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PC) — 20 января



Hitman Trilogy (Xbox, PC, xCloud) — 20 января



Pupperazzi (Xbox, PC, xCloud) — 20 января



Windjammers 2 (Xbox, PC, xCloud) — 20 января



Taiko no Tatsujin The Drum Master (Xbox, PC) — неизвестно



Death’s Door (Xbox, PC, xCloud) — неизвестно

Поскольку официально в блоге Xbox пока данная информация не размещена, относиться к ней стоит с некоторой настороженностью. Позже мы обновим новость, когда информация получит подтверждение или опровержение.
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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