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В 2022 году «Смена» примет 13 тысяч школьников

В 2022 году «Смена» примет 13 тысяч школьников

1 февраля Всероссийский детский центр «Смена» примет первый заезд 2022 года. Всего в этом году здесь будут реализованы около 80 авторских и партнёрских образовательных программ, спецпроекты, конкурсы, конференции и форумы федерального уровня.
Школьники страны могут стать участниками таких проектов, как «Кибер-лагерь РДШ», «Страна железных дорог – ТИН каникулы», «Атаманы XXI», «Фундамент будущего», «Страна Героев», «Ключ на старт. Космос для детей» и другие.

«Мы с нетерпением ждём первую смену, которая пройдёт с 1 по 14 февраля. Готовимся к ней ответственно: проводим ремонт в лагерях, проверяем инженерные системы, прорабатываем усиленные меры антиковидной защиты, вместе с партнёрами шлифуем содержание образовательных программ. Это необходимо, чтобы дети, приезжающие в «Смену», получили ещё больше возможностей в части профориентации, личностного роста, развития soft skills. Мы предлагаем «умный отдых» и надеемся, что этот формат в 2022 году станет одним из главных трендов детского дополнительного образования в стране», – прокомментировал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

Программы будут реализованы совместно с партнёрами Центра, среди которых Минпросвещения России, Российское движение школьников, АНО «Большая Перемена», АНО «Россия – страна возможностей», Роскосмос, АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации Росатом», «Юнармия», Всероссийское казачье общество, Русское географическое общество, ОАО «РЖД», Следственный комитет Российской Федерации, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и другие флагманы отечественного развития.

В течение года в «Смене» пройдут Открытые Всероссийские соревнования школьных команд по спортивному ориентированию, полуфинал Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы», заключительный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Для участия в авторских и партнёрских программах ВДЦ «Смена» нужно отправить заявку, портфолио ребёнка и выполненное конкурсное задание на выбранную программу. Положения о действующих конкурсных отборах публикуются на сайте www.smena.org в разделе «Документы».

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

В 2021 году во Всероссийском детском центре прошло 17 смен, в которых приняли участие свыше 14 000 детей из всех регионов страны.

# Общество

По материалам: edu.ru

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