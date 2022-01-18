В Алтайском крае проходит профориентационная акция

Алтайский государственный университет проведет акцию «Профнавигатор» для школьников и студентов колледжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

30 января ребята пройдут мини-тренинги «Формула успеха» и «Властелин эмоций», а также профессиональное тестирование.

Для родителей состоится лекция «Секреты построения образовательной траектории, или Как стать продюсером образования своего ребенка».

На встрече также пойдет речь об образовательных проектах для школьников, реализуемых на площадке университета.

Для участия необходима предварительная регистрация для учащихся и студентов и отдельно – для их родителей.

