Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Алтайском крае проходит профориентационная акция

В Алтайском крае проходит профориентационная акция

Алтайский государственный университет проведет акцию «Профнавигатор» для школьников и студентов колледжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

30 января ребята пройдут мини-тренинги «Формула успеха» и «Властелин эмоций»,  а также профессиональное тестирование.

Для родителей состоится лекция «Секреты построения образовательной траектории, или Как стать продюсером образования своего ребенка».

На встрече также пойдет речь об образовательных проектах для школьников, реализуемых на площадке университета.

Для участия необходима предварительная регистрация для учащихся и студентов и отдельно – для их родителей.
 

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Подведены итоги смены «Новогодняя сказка «Артека»
Подведены итоги смены «Новогодняя сказка «Артека»
В Смоленской области стартовал прием заявок на 2022 год для участия в программе «Земский учитель»
В Смоленской области стартовал прием заявок на 2022 год для участия в
Пётр Красилов, ранее известный по роли в сериале «Не родись красивой» изменился до неузнаваемости
Пётр Красилов, ранее известный по роли в сериале «Не родись красивой»
FTX: в 2021 году спотовый объем торгов платформы достиг $719 млрд
FTX: в 2021 году спотовый объем торгов платформы достиг $719 млрд
Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к созданию метавселенной
Microsoft покупает Activision Blizzard. Сделку назвали шагом к
Официально: Эти 4 игры удалят из Game Pass в конце января
Официально: Эти 4 игры удалят из Game Pass в конце января
Microsoft заплатит $3 млрд, если сорвется покупка Activision Blizzard
Microsoft заплатит $3 млрд, если сорвется покупка Activision Blizzard
В Алтайском крае проходит профориентационная акция
В Алтайском крае проходит профориентационная акция
В Новосибирской области продолжаются занятия в мобильном «Кванториуме»
В Новосибирской области продолжаются занятия в мобильном «Кванториуме»
17 случаев, когда взрослые решили развлечься в музеях и художественных галереях
17 случаев, когда взрослые решили развлечься в музеях и
"Складываем, чтобы позже постирать": американка "изобрела" многоразовую туалетную бумагу
"Складываем, чтобы позже постирать": американка
Анжела Перл: как кармические узлы изменят нашу жизнь 19 января 2022 года
Анжела Перл: как кармические узлы изменят нашу жизнь 19 января 2022

Топ на сегодня

Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Монеточка приобрела элитную недвижимость в столице
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Трейдер спрогнозировал движение цены Ethereum
Трейдер спрогнозировал движение цены Ethereum
Павел Прилучный отдыхает с двумя женами
Павел Прилучный отдыхает с двумя женами
Команда кроссчейн-протокола Multichain исправила критическую уязвимость
Команда кроссчейн-протокола Multichain исправила критическую

Еще по теме

Минобрнауки предложило ежегодно проверять школьников на наркотики
Четыре российских вуза вошли в топ-50 по соотношению преподавателей и студентов
В Камчатском крае в рамках акции «На острие науки» для школьников были проведены лекции
В Анапе заработал Летний университет старшеклассников