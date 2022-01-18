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В Fidelity спрогнозировали покупку биткоина государствами

В Fidelity спрогнозировали покупку биткоина государствами


Оспаривающие ценность первой криптовалюты страны в итоге будут вынуждены рассмотреть ее покупку в качестве формы страхования. К таким выводам пришли аналитики Fidelity Digital Assets.


По их мнению, с 2022 года начнется период принятия биткоина государствами. В предыдущие два года к освоению нового класса активов приступили институционалы.


Эксперты сравнили бан Китаем первой криптовалюты и ее одобрение Сальвадором в качестве законного платежного средства.


«Время, безусловно, покажет, какой путь более успешен»,— написали специалисты.


В Fidelity отказались верить в сценарий прямого запрета цифрового золота большинством стран, поскольку в этом случае они «лишатся значительной части богатства и возможностей». Аналитики убеждены, что примеру Сальвадора последуют другие страны.


«Здесь сработает теория игр с очень высокими ставками — если принятие возрастет, страны, которые сегодня получают биткоины, окажутся в лучшем конкурентном положении, чем те, кто промедлит. Другими словами, небольшие затраты могут быть оплачены сегодня в качестве хеджирования по сравнению с потенциально гораздо большими затратами в будущем», — пояснили эксперты.


В 2021 году экс-депутат парламента Тонга лорд Фуситуа обсуждал с CEO Strike Джеком Маллерсом [помог Сальвадору в реализации кошелька Chivo] техническую сторону инициативы и рассматривал идею размещения части резервов страны на $750 млн в биткоине. Денежные переводы в Тонга формируют 37% ВВП.



Напомним, в рейтинговом агентстве Moody’s раскритиковали покупки биткоина правительством Сальвадора.


Ранее о схожей позиции заявили эксперты из МВФ.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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