В Fidelity спрогнозировали покупку биткоина государствами

Оспаривающие ценность первой криптовалюты страны в итоге будут вынуждены рассмотреть ее покупку в качестве формы страхования. К таким выводам пришли аналитики Fidelity Digital Assets.

По их мнению, с 2022 года начнется период принятия биткоина государствами. В предыдущие два года к освоению нового класса активов приступили институционалы.

Эксперты сравнили бан Китаем первой криптовалюты и ее одобрение Сальвадором в качестве законного платежного средства.

«Время, безусловно, покажет, какой путь более успешен»,— написали специалисты.

В Fidelity отказались верить в сценарий прямого запрета цифрового золота большинством стран, поскольку в этом случае они «лишатся значительной части богатства и возможностей». Аналитики убеждены, что примеру Сальвадора последуют другие страны.

«Здесь сработает теория игр с очень высокими ставками — если принятие возрастет, страны, которые сегодня получают биткоины, окажутся в лучшем конкурентном положении, чем те, кто промедлит. Другими словами, небольшие затраты могут быть оплачены сегодня в качестве хеджирования по сравнению с потенциально гораздо большими затратами в будущем», — пояснили эксперты.

В 2021 году экс-депутат парламента Тонга лорд Фуситуа обсуждал с CEO Strike Джеком Маллерсом [помог Сальвадору в реализации кошелька Chivo] техническую сторону инициативы и рассматривал идею размещения части резервов страны на $750 млн в биткоине. Денежные переводы в Тонга формируют 37% ВВП.

Tonga 🇹🇴 may be next nation to adopt #Bitcoin



Lord Member of Parliament @LordFusitua says he's already chatting with @jackmallers and is looking to buy #bitcoin with the nation's $750 million of reserves.



Remittances also make up 37% of their GPD. pic.twitter.com/mk1cxMC4Ul