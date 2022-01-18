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В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard

В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard


Покупка любого издательства со стороны Microsoft для подразделения Xbox — это инвестиция, в том числе, в сервис Game Pass. Сегодня Microsoft объявила, что тратит рекордные $68,7 млрд, чтобы приобрести издательство Activision Blizzard. Это означает и появление новых игр в подписке Game Pass, о чем официально объявлено.

Как отмечает компания Microsoft в пресс-релизе, она «после закрытия сделки» предложит «как можно больше игр Activision Blizzard в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass». Указывается, что это будут как новинки (то есть игры, которые Activision Blizzard выпустит в будущем), так и уже ранее вышедшие проекты. Отметим, что на завершение и одобрение со стороны регуляторов столь крупной сделки уйдет несколько месяцев.

На данный момент нет объяснения по конкретным франшизам и остается загадкой, планируется ли добавлять в Game Pass на релизе новые части Call of Duty. Отметим, что именно с франшизой Call of Duty у многих ассоциируется Activision Blizzard, и после завершения сделки, данная франшиза будет принадлежать Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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