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В Grounded вскоре появится масса пользовательских настроек игры

В Grounded вскоре появится масса пользовательских настроек игры


Grounded — уникальный проект от Obsidian, который развивается очень активно, несмотря на то, что над ним работает небольшая команда разработчиков. Ожидается, что в 2022 году игра Grounded выйдет в полноценный релиз — она находится в стадии Game Preview с июля 2020 года.

В новом сообщении в Twitter разработчики Grounded намекают игрокам на то, что стоит ждать с одним из ближайших обновлений. В небольшом ролике, который можно видеть ниже, разработчики показали массу настроек для кастомизации игры. Как можно видеть из ролика, настроить можно будет самые разные параметры — уровень сложности, разблокировку рецептов, голод, жажду, выносливость и многое другое.


Напомним, что игра Grounded доступна в подписке Game Pass на Xbox и PC. Сразу после выхода в Game Preview в игре отсутствовала русская локализация, но еще в конце 2020 года ее добавили.

Grounded — Предварительная версия игры

Мир огромен, прекрасен и очень опасен — особенно если вы уменьшились до размеров муравья. В этой многопользовательской приключенческой игре от первого лица вам предстоит исследовать, строить и выживать вместе с друзьями.
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По материалам: newxboxone

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