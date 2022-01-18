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В Якутии открылась новая школа в рамках нацпроекта «Образование»

В Якутии открылась новая школа в рамках нацпроекта «Образование»

В селе Огородтах Усть-Алданского улуса в рамках нацпроекта «Образование» открылась новая школа на 220 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия).

В двухэтажном здании школы есть не только учебные классы,  но и специализированные лабораторные кабинеты, мастерские, лингафонный мультимедийный кабинет, конференц-зал, спортивный зал, кабинет хореографии, библиотека, пищеблок с обеденным залом на 78 мест. На территории образовательного учреждения есть футбольное поле с покрытием, беговые дорожки и спортивная площадка. В школе созданы центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России и кабинет цифровой образовательной среды.

«Новая образовательная среда требует соответствующей инфраструктуры. Невозможно представить высокое качество образования в стенах ветхой школы. Благодаря национальному проекту «Образование» в районах и городах республики строятся новые объекты, соответствующие стандартам современной школы», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

В школе планируется открыть Центр научно-учебных лабораторий агротехнологического профиля. Это позволит реализовать новые дополнительные учебные курсы и дисциплины по агробиотехнологии, технологиям хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, информационным технологиям в сельском хозяйстве. Профессиональная подготовка будет осуществляться через введение учебных дисциплин с включением учебной практики на производственных предприятиях.

В 2022 году в рамках национального проекта «Образование» в регионе будет построено здание самой крупной школы в республике на 990 мест в 68-м квартале «Прометей» города Якутска. Также планируется ввод зданий школ в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса на 450 учащихся и в селе Сайылык Кобяйского улуса на 275 учащихся.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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