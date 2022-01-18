В КЧР в 2022 году в 26 школах появятся центры «Точка роста»

В Карачаево-Черкесии в 2022 году в 26 школах появятся центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки республики Инну Кравченко.

«В 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, откроются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» по национальному проекту «Образование», – сказала Инна Кравченко.

Министр добавила, что в сентябре 2022 года на базе школы № 18 г. Черкесска откроется детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России. Осенью также появится центр выявления и поддержки одаренных детей в рамках нацпроекта «Образование». В колледжах будут созданы шесть современных мастерских.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.