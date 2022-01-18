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В Красноярском крае за два года по федеральной программе отремонтируют 33 школы

В Красноярском крае за два года по федеральной программе отремонтируют 33 школы

В Красноярском крае за два года по федеральной программе отремонтируют 33 школы, сообщает Министерство образования Красноярского края. 

В 2022–2023 годах на эти цели из федерального бюджета выделено более 1,5 миллиарда рублей, софинансирование из регионального бюджета составит еще 800 миллионов рублей, итого 2,3 миллиарда рублей. 

В список вошли образовательные учреждения из 15 муниципалитетов: Ачинска, Бородино, Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Березовского, Сухобузимского, Енисейского, Ермаковского, Новоселовского, Ирбейского, Уярского, Курагинского, Северо-Енисейского и Пировского районов. 

«В Красноярском крае более тысячи школ, и примерно 20% из них были построены еще в советское время и, конечно, нуждаются в капитальном ремонте. Федеральные средства помогут нам обновить инфраструктуру образовательных учреждений, которые остро в этом нуждаются. На уровне муниципалитетов мы уже сейчас начинаем отрабатывать вопрос организации образовательного процесса на время ремонтных работ», – сказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская. 

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ.

Ранее Минпросвещения России по поручению главы государства проработало обновленную программу по увеличению темпа капитального ремонта школ. Изначально планировалось отремонтировать порядка 700 зданий в 2022 году, но по инициативе президента их количество будет увеличено, прежде всего, будет проведен ремонт аварийных зданий.

Для эффективной работы Минпросвещения России и партией «Единая Россия» создан Федеральный штаб родительского общественного контроля, который окажет регионам необходимую поддержку и проконсультирует их на всех этапах программы.

# Общество

По материалам: edu.ru

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