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В Нижегородской области в 2021 году более 7,4 тыс. детей прошли обучение в детских технопарках «Кванториум»

В Нижегородской области в 2021 году более 7,4 тыс. детей прошли обучение в детских технопарках «Кванториум»

В Нижегородской области в 2021 году 7443 ребенка прошли обучение в детских технопарках «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Правительство Нижегородской области со ссылкой на Министерство образования, науки и молодежной политики региона.

Более 33 тысяч ребят приняли участие в различных тематических мероприятиях, организованных технопарками. 

В Нижегородской области действуют пять стационарных детских технопарков и три мобильных комплекса.

«Дополнительное образование детей очень востребовано. Минувший год принес нам много испытаний, но вместе с этим и немало результатов. Мы рады, что детские технопарки «Кванториум» работают как единый организм и выступают общей сетью, ведь это помогает выходить на более высокий уровень достижений», – отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

За 2021 год детские технопарки «Кванториум» организовали и провели Национальный чемпионат по робототехнике с международным участием «First Robotics Championship – Нижний Новгород 2.0»; Межрегиональный онлайн-хакатон по виртуальной реальности VRARHack52; Межрегиональный многопрофильный хакатон «На взлет».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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