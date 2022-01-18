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В Новосибирской области продолжаются занятия в мобильном «Кванториуме»

В Новосибирской области продолжаются занятия в мобильном «Кванториуме»

Мобильный технопарк «Кванториум», созданный в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», продолжает знакомить ребят Новосибирской области с современными технологическими решениями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«Мобильный технопарк «Кванториум», созданный на базе перевозной автомобильной станции, обеспечивает обучение детей программам инженерной направленности, а также  дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности, расположенных в сельской местности Новосибирской области», – указано в информационном релизе.

В настоящее время  мобильный технопарк находится в Верх-Ирменской школе им. Героя Советского союза А.И. Демакова Ордынского района. На базе этого образовательного учреждения состоялся мастер-класс для школьников и их родителей.

«Так, на «Хай-теке» учащиеся смогли продемонстрировать свои знания по лазерной маркировке и совместно с родителями сделали индивидуальный дизайнерский брелок, в IT/VR-направлении совместно собирали модель из электронного конструктора, на «Аэро-/Геоквантуме» совершали первый совместный полет на квадрокоптере», – пояснил руководитель «Кванториума» Александр Локтионов.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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