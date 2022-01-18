Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Омской области увеличилось число активистов Российского движения школьников

В Омской области увеличилось число активистов Российского движения школьников

В Омской области увеличилось число активистов Российского движения школьников

В Омской области по сравнению с 2020 годом увеличилось вдвое количество первичных отделений Российского движения школьников, сообщает Министерство образования Омской области.

В настоящее время региональное отделение Российского движения школьников насчитывает 12,5 тысячи членов, в образовательных организациях действуют 402 первичных отделения. Деятельность движения организована по четырем направлениям: информационно-медийное, военно-патриотическое, личностное развитие и гражданская активность.

В области для участников движения в 2021 году организованы и проведены региональный слет активистов РДШ, региональные форумы юных журналистов «МедиаСтарт», форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя», областная акция «Все у нас получится, если вместе мы», приуроченная ко дню рождения РДШ, профильная смена «РДШ. Перезагрузка».

С целью поддержки и стимулирования школьных инициатив, направленных на развитие и популяризацию направлений деятельности движения, реализуется региональный конкурс «Лучшая команда РДШ». В рамках конкурсных испытаний участники подготовили видеоролики «РДШ в нашей школе – это...», провели мастер-классы, участвовали в интеллектуальной викторине «Я знаю РДШ!» и конкурсно-игровом марафоне «Я лидер РДШ». 

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

В Омской области увеличилось число активистов Российского движения школьников
В Омской области увеличилось число активистов Российского движения
В Республике Алтай стартовал конкурсный отбор для участия в программе «Земский учитель»
В Республике Алтай стартовал конкурсный отбор для участия в программе
Трейдер спрогнозировал движение цены Ethereum
Трейдер спрогнозировал движение цены Ethereum
Команда кроссчейн-протокола Multichain исправила критическую уязвимость
Команда кроссчейн-протокола Multichain исправила критическую
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Бывшая жена Эмина Агаларова появилась в свадебном платье
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Вера Брежнева в купальнике поделилась редким фото с отдыха
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской области
Центр цифрового образования детей «IT-куб» создают в Волгоградской
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя, прошедшие войну»
Рубцовский педагогический колледж получил грант на проект «Учителя,
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего
Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Binance провела сжигание токенов BNB почти на $800 млн
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют
Власти Испании ужесточили требования к рекламе криптовалют

Топ на сегодня

Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила истерику (видео)
Дочка Леры Кудрявцевой захотела быть самостоятельной и устроила
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Максим Виторган растрогал милым фото с 5-летним сыном
Монеточка разболелась коронавирусом
Монеточка разболелась коронавирусом

Еще по теме

Ученики из Татарстана пополнят ряды Российского движения школьников
Российское движение школьников начинает работу
В Новосибирской области завершилась летняя профильная смена РДШ
В Ивановской области пройдет слет «Отечество, память, честь!»