В Омской области увеличилось число активистов Российского движения школьников

В Омской области по сравнению с 2020 годом увеличилось вдвое количество первичных отделений Российского движения школьников, сообщает Министерство образования Омской области.

В настоящее время региональное отделение Российского движения школьников насчитывает 12,5 тысячи членов, в образовательных организациях действуют 402 первичных отделения. Деятельность движения организована по четырем направлениям: информационно-медийное, военно-патриотическое, личностное развитие и гражданская активность.

В области для участников движения в 2021 году организованы и проведены региональный слет активистов РДШ, региональные форумы юных журналистов «МедиаСтарт», форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя», областная акция «Все у нас получится, если вместе мы», приуроченная ко дню рождения РДШ, профильная смена «РДШ. Перезагрузка».

С целью поддержки и стимулирования школьных инициатив, направленных на развитие и популяризацию направлений деятельности движения, реализуется региональный конкурс «Лучшая команда РДШ». В рамках конкурсных испытаний участники подготовили видеоролики «РДШ в нашей школе – это...», провели мастер-классы, участвовали в интеллектуальной викторине «Я знаю РДШ!» и конкурсно-игровом марафоне «Я лидер РДШ».

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».