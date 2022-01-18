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В России могут ввести новый вид аудита

В России могут ввести новый вид аудита

01:07  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 27388-8



Президент предложил Счётной палате проводить новый вид проверок для оценки соответствия законодательству информации о деятельности министерств и ведомств, которые тратят бюджетные деньги. Такой законопроект планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Как ранее заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, необходимость введения аудита соответствия продиктована мировыми тенденциями развития аудита государственного сектора. Такие проверки позволят выявить отклонения в деятельности различных ведомств от предписаний законодательства.

16 декабря 2021 года Комитет Госдумы по контролю рекомендовал принять законопроект в первом чтении. На заседании комитета Алексей Кудрин заявил, что в будущем Счётная палата намерена больше внимания уделять стратегическому аудиту, потому что проверять нужно не только расходы, но и то, что потрачено неправильно, или некачественно выполнено.

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По словам Кудрина, теперь государственный аудит оценивает результаты деятельности госвласти — например, выполнение госпрограмм и достижение целевых показателей. «Госаудит вправе оценить, насколько исполняется конечная цель. Главным образом, это касается госпрограмм, но также и нацпроектов», — добавил он.

При этом общемировой тренд среди аудиторов — переход на большие данные и методы анализа, которые позволяют с помощью расчётов оценить влияние конкретных мер на конечный результат, подчеркнул Алексей Кудрин.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#власть #госслужба #деньги


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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