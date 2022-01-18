Власти Пакистана планируют блокировать криптовалютные сайты

Федеральное агентство расследований (FIA) Пакистана намерено обратиться в Управление электросвязи с целью блокировки сайтов, занимающихся криптовалютами, сообщает Dawn.

По словам генерального директора FIA Санаулла Аббаси, эти меры необходимы для предотвращения мошенничества и отмывания денег. Он общался со СМИ после проведения встречи с группой высокопоставленных должностных лиц Государственного банка Пакистана (SBP).

"Чиновники SBP выступили на заседании с докладом о механизме регулирования", — отметил глава FIA.

Центробанк также проинформировал участников встречи, что недавно представил отчет об использовании цифровых активов по указанию Верховного суда провинции Синд.

"Криптовалюта придала мошенничеству новые аспекты", — сказал Аббаси.

Он добавил, что ведомство обратится к юридическим экспертам для решения проблем, связанных с цифровыми активами.

По его словам, в ходе совещания было озвучено, что в стране отсутствует нормативно-правовая база для поставщиков услуг в сфере виртуальных валют для соответствия требованиям FATF.

Напомним, ранее FIA инициировало расследование "многомиллионной" криптовалютной аферы, после того как 11 приложений, связанных с биржей Binance, прекратили работу, обманув инвесторов на сумму более $100 млн.