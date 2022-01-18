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Войти в личный кабинет на портале госуслуг можно будет по биометрии

Войти в личный кабинет на портале госуслуг можно будет по биометрии

17:30  Автор: Наталия Васильева



Возможность входа в личный кабинет на портале госуслуг по биометрии предусмотрят в течение полугода. Она будет добровольной, сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, говорится на сайте кабмина.

При этом никаких ограничений в использовании портала в связи этим не планируется. Сервис по использованию биометрии при входе на госуслуги будет устанавливаться по желанию гражданина.

Все существующие сервисы останутся доступными и тем, кто решит не использовать данную технологию.


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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Единой государственной системы биометрических данных, где граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 30 декабря 2021 года.



#технологии #IT


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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