Володин предложил ввести ключевые показатели эффективности работы думских комитетов

Тема: Пленарное заседание Госдумы 18 января 2022 года

13:11 Автор: Ольга Шульга

Необходимо разработать ключевые показатели эффективности работы думских комитетов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию палаты.

«Давайте подумаем о введении ключевых показателей эффективности, по которым будет оцениваться деятельность комитетов. На сегодняшний день свыше 70 процентов законопроектов находятся в десяти комитетах, а около 30 процентов — в 22-х. Как видите, нагрузка разная», — отметил Володин.

Первое пленарное заседание весенней сессии началось в Госдуме

Он поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову изучить эту ситуацию, и вместе с «председателями комитетов, руководителями фракций выработать предложения по введению оценки работы комитетов на конечный результат».

«Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса», — считает председатель Госдумы.

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