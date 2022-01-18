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Володин предложил ввести ключевые показатели эффективности работы думских комитетов

Володин предложил ввести ключевые показатели эффективности работы думских комитетов

Тема: Пленарное заседание Госдумы 18 января 2022 года


13:11  Автор: Ольга Шульга



Необходимо разработать ключевые показатели эффективности работы думских комитетов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию палаты. 

«Давайте подумаем о введении ключевых показателей эффективности, по которым будет оцениваться деятельность комитетов. На сегодняшний день свыше 70 процентов законопроектов находятся в десяти комитетах, а около 30 процентов — в 22-х. Как видите, нагрузка разная», — отметил Володин. 

Первое пленарное заседание весенней сессии началось в Госдуме


Он поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову изучить эту ситуацию, и вместе с «председателями комитетов, руководителями фракций выработать предложения по введению оценки работы комитетов на конечный результат».

«Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса», — считает председатель Госдумы.



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По материалам: pnp.ru

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