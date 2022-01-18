Володин: Совет Думы 7 февраля рассмотрит новые инициативы, защищающие детей от насилия

14:15 Автор: Ольга Шульга

Новые инициативы, призванные защитить детей от насилия, рассмотрят в Совете Думы 7 февраля, написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что 18 января Госдума приняла закон о пожизненном наказании для тех, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.

«Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений. В этой связи мы обсуждаем введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних», — рассказал политик.

Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Также, по словам Володина, есть предложение приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. «Эти инициативы рассмотрим на Совете Думы 7 февраля», — подчеркнул политик.

Законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов Госдума приняла 18 января сразу во втором и третьем чтениях. Поправки в Уголовный Кодекс разработали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Сейчас пожизненный срок установлен только для педофилов, которые повторно напали на детей до 14 лет. Теперь возрастную планку потерпевших поднимут до 18 лет. Пожизненное заключение также получат те, кто посягнул на половую неприкосновенность двух и более подростков. Такое же наказание введут в случаях, если указанное деяние сопряжено с тяжким или особо тяжким преступлением. Расследовать дела о преступлениях педофилов будет Следственный Комитет.

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