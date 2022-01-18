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Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус

Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Супруге ведущего Дмитрия Диброва, Полине диагностировали страшный вирус. Медики предупреждали, что омикрон вскоре накроет всю Россию. Новый штамм коронавирусной инфекции уже выявлен в нескольких регионах страны. Не щадит он ни обычных граждан, ни звездных персон. Сегодня Полина Диброва сообщила, что слегла со злополучной болезнью. В прошлом году Полина Диброва уже перенесла коронавирус. Супруга телеведущего лежала с высокой температурой и с трудом восстановилась. Женщина надеялась, что больше не столкнется со злополучной заразой, однако сегодня сообщила неприятную новость — у нее обнаружили новый штамм ковида. «Омикрон, приветствую. Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Но дальше… Горло разрывалось так… Честно говоря, окунулась в детские «люгольные» воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — делится Полина.
Дмитрий Дибров с женой Жена Дмитрия Диброва пыталась бороться с болью всеми известными методами, но ничего так и не помогло. «Пошла сдать ПЦР, так как полное ощущение, что гнойная ангина, а визуально простой вирус. И тут ответ — положительно. Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость. Начала вспоминать, что существует спорт», — жалуется она. Полина также поделилась серией своих снимков. В кадре избранница звезды появилась без макияжа и выглядит уставшей. «В общем, пока постельные сцены», — иронично подписала снимки Диброва. Подписчики поспешили поддержать женщину в комментариях: «Полина, скорейшего вам выздоровления. Сил много-много»; «Все будет хорошо с Божьей помощью. Храни вас Господь»; «Да что ж это за напасть! Главное, ты идешь на поправку. Поля, вот с каждым днем будешь чувствовать себя лучше и лучше. Держу за тебя кулачки. Не падай духом!».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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