Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус

Супруге ведущего Дмитрия Диброва, Полине диагностировали страшный вирус. Медики предупреждали, что омикрон вскоре накроет всю Россию. Новый штамм коронавирусной инфекции уже выявлен в нескольких регионах страны. Не щадит он ни обычных граждан, ни звездных персон. Сегодня Полина Диброва сообщила, что слегла со злополучной болезнью. В прошлом году Полина Диброва уже перенесла коронавирус. Супруга телеведущего лежала с высокой температурой и с трудом восстановилась. Женщина надеялась, что больше не столкнется со злополучной заразой, однако сегодня сообщила неприятную новость — у нее обнаружили новый штамм ковида. «Омикрон, приветствую. Началось все с горла. Першение, странное першение. Далее слабость и головная боль. Когда у меня болит горло, подобные симптомы частенько. Но дальше… Горло разрывалось так… Честно говоря, окунулась в детские «люгольные» воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — делится Полина.Дмитрий Дибров с женой Жена Дмитрия Диброва пыталась бороться с болью всеми известными методами, но ничего так и не помогло. «Пошла сдать ПЦР, так как полное ощущение, что гнойная ангина, а визуально простой вирус. И тут ответ — положительно. Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость. Начала вспоминать, что существует спорт», — жалуется она. Полина также поделилась серией своих снимков. В кадре избранница звезды появилась без макияжа и выглядит уставшей. «В общем, пока постельные сцены», — иронично подписала снимки Диброва. Подписчики поспешили поддержать женщину в комментариях: «Полина, скорейшего вам выздоровления. Сил много-много»; «Все будет хорошо с Божьей помощью. Храни вас Господь»; «Да что ж это за напасть! Главное, ты идешь на поправку. Поля, вот с каждым днем будешь чувствовать себя лучше и лучше. Держу за тебя кулачки. Не падай духом!».