Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы

Вадим Карасев

Супруга рэпера Моргенштерна Дилара рассказала, как относится к его любовным похождениям до свадьбы. Прежде чем зарегистрировать брак, молодые люди встречались около четырех лет, но отношения эти не были безоблачными — Моргенштерн и Дилара расставались почти на год. В недавнем интервью на YouTube-шоу Дианы Астер Дилара призналась, что не переживает из-за романов Моргенштерна в то время.

Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: "Так, через год мы сойдемся, надо подождать?". Я об этом не думаю,

— сказала Дилара, отметив, что тогда оба думали, что это конец их отношений навсегда.





Моргенштерн с женой Диларой

Девушка также объяснила, что полгода они даже не общались. Тогда Моргенштерн еще не был готов к серьезным отношениям, это и стало причиной разлада. Но потом рэпер осознал, что Дилара много для него значит.

Дилара также прокомментировала эпизод, когда на шоу Басты к Моргенштерну пришла девушка, которая утверждала, что родила от него ребенка. Супруга рэпера ответила, что ее это не задевает, так как она знает, что это неправда.

В конце выпуска Дилара дала совет девушкам, как вести себя в отношениях с бабниками.

Уходить от них. Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом грызут себя за это, убиваются и не понимают, зачем они это сделали. В таком человеке еще можно попытаться что-то исправить. А есть парни, которые не ценят девушек. От таких надо уходить, потому что, девчонки, вы достойны большего,

— сказала Дилара.





Дилара Моргенштерн

Свадьбу Моргенштерн и Дилара сыграли в августе прошлого года. Теперь в сети часто появляются слухи о беременности Дилары, но сама девушка все эти домыслы опровергла и добавила, что пока о прибавлении в семье они не думают.

Я уже год беременная,

— с иронией сказала Дилара.

Сейчас Дилара и Моргенштерн находятся в Дубае. Туда они уехали после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете. Недавно супруги рассказали подписчикам, что встретились в ОАЭ с Павлом Дуровым, сооснователем соцсети "ВКонтакте" и создателем Telegram.





Надя Бесчетникова