Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы

Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы

Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы

Супруга рэпера Моргенштерна Дилара рассказала, как относится к его любовным похождениям до свадьбы. Прежде чем зарегистрировать брак, молодые люди встречались около четырех лет, но отношения эти не были безоблачными — Моргенштерн и Дилара расставались почти на год. В недавнем интервью на YouTube-шоу Дианы Астер Дилара призналась, что не переживает из-за романов Моргенштерна в то время.

Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: "Так, через год мы сойдемся, надо подождать?". Я об этом не думаю,

— сказала Дилара, отметив, что тогда оба думали, что это конец их отношений навсегда.


Моргенштерн с женой Диларой

Девушка также объяснила, что полгода они даже не общались. Тогда Моргенштерн еще не был готов к серьезным отношениям, это и стало причиной разлада. Но потом рэпер осознал, что Дилара много для него значит.

Дилара также прокомментировала эпизод, когда на шоу Басты к Моргенштерну пришла девушка, которая утверждала, что родила от него ребенка. Супруга рэпера ответила, что ее это не задевает, так как она знает, что это неправда.

В конце выпуска Дилара дала совет девушкам, как вести себя в отношениях с бабниками.

Уходить от них. Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом грызут себя за это, убиваются и не понимают, зачем они это сделали. В таком человеке еще можно попытаться что-то исправить. А есть парни, которые не ценят девушек. От таких надо уходить, потому что, девчонки, вы достойны большего,

— сказала Дилара.


Дилара Моргенштерн

Свадьбу Моргенштерн и Дилара сыграли в августе прошлого года. Теперь в сети часто появляются слухи о беременности Дилары, но сама девушка все эти домыслы опровергла и добавила, что пока о прибавлении в семье они не думают.

Я уже год беременная,

— с иронией сказала Дилара.

Сейчас Дилара и Моргенштерн находятся в Дубае. Туда они уехали после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете. Недавно супруги рассказали подписчикам, что встретились в ОАЭ с Павлом Дуровым, сооснователем соцсети "ВКонтакте" и создателем Telegram.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры
Раскрыта дата релиза Shadow Warrior 3, за предзаказ подарят две игры
Инсайдер считает, что в 2022 году E3 проводить не будут даже онлайн
Инсайдер считает, что в 2022 году E3 проводить не будут даже онлайн
Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения
Порошенко заснул в суде во время избрания меры пресечения
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до свадьбы
Жена рэпера Моргенштерна Дилара прокомментировала его романы до
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года
Крещенский сочельник: навечерие Богоявления 18 января 2022 года
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Жена Дмитрия Диброва подхватила опасный вирус
Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Лидер итальянских антипрививочников умер от COVID-19
Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила индустрию
Джейсон Рональд из Xbox: обратная совместимость игр многому научила
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в "маминых" образах
Дочь Моники Беллуччи Дева снялась в новой фотосессии в
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд
Mechanism Capital запустила ориентированный на блокчейн-игры фонд

Топ на сегодня

Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов: как прошел мужской показ Prada в Милане
Кайл Маклахлен, Джефф Голдблюм и российский музыкант Олег Седанцов:
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
СБУ изъяла ферму из 100 ASIC-майнеров со склада в Одессе
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при должном надзоре
Банковский регулятор США допустил рост доверия к стейблкоинам при
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок
Обувная компания Crocs рассмотрит возможность выхода на NFT-рынок

Еще по теме

Жена Моргенштерна рассказала о похождения мужа налево
Моргенштерн и Дилара скоро станут родителями
Свадьба – фейк? Дилара и Моргенштерн не живут вместе
Моргенштерн изменяет Диларе: «Уговаривал поехать в отель и целовал»