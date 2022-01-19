4 самых опасных дня в феврале 2022 года

Вадим Карасев

Каждый месяц эксперты рассказывают о самых опасных днях, чтобы мы с вами могли правильно планировать дела. В феврале ожидается всего четыре опасных дня, в которые нужно смотреть в оба. Настало время узнать, что это за дни.

Опасные дни не обязательно полны проблем и неурядиц. Много зависит от того, как вы относитесь к происходящему. Талисманы удачи будут отличными помощниками в это время, но лучше не надеяться на случайности.

11 февраля — Меркурий в соединении с Плутоном

Соединение — самый дисгармоничный и агрессивный аспект космических объектов. 11 числа этого месяца Меркурий окажется в соединении с Плутоном, то есть они окажутся по одну сторону от Земли и будут располагаться очень близко друг к другу, но мы их не увидим из-за Солнца, которое тоже внесет свои коррективы в нашу жизнь.

В итоге мы получаем очень напряженный и динамичный день, в который все может пойти наперекосяк. Не стоит полагаться на везение, потому что его может не быть вовсе. Это день, когда вашими действиями должна управлять чистая логика, и никак иначе. Задавайте себе почаще вопрос: «Правильно ли я все делаю в данный момент?».

16 февраля — Венера в соединении с Марсом и Полнолуние

16 числа нас ждет еще одно соединение — между Марсом и Венерой. Это не менее, а по мнению некоторых экспертов еще более опасный день, чем 11 февраля, поскольку проблем добавит полная Луна во Льве.

День ожидается крайне опасный. Энергетическое столкновение между Венерой и Марсом говорят о том, что нас будет ожидать резкое снижение продуктивности в делах и в любовной сфере, а также стремительно исчезающая энергия. 16 числа ни в коем случае нельзя переутомляться. В эту среду астрологи советуют заниматься самыми простыми делами и не браться за новые проекты. Так вероятность появления проблем будет снижена.

24, 25 февраля — убывающая Луна в Стрельце

Убывающая и стремительно теряющая силы Луна в эти дни окажется в Знаке Стрельца. Астрологи провели анализ положения планет и пришли к выводу о том, что данное положение главного ночного светила принесет нам много проблем.

В этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Не стоит совершать дорогостоящих покупок. Это очень важно, поскольку Луна может соблазнить нас возможностью получить обновки, порадовать себя чем-то приятным. Не стоит тянуться к кошельку, завидев что-то интересное на прилавке или в интернет-магазине по скидке.