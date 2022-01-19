Адам Флетчер рад вернуться в команду Xbox, которую покинул ради Blizzard





Адам Флетчер — хорошо известный специалист команды Xbox, который в течение долгого времени работал с The Coalition в качестве руководителя по взаимодействию с игровым сообществом Gears. Несколько лет назад он перебрался в Activision Blizzard, где получил похожую должность, отвечая теперь за игровое сообщество Diablo. Он прокомментировал информацию о переходе Activision Blizzard под контроль Xbox, отметив, что это радостное событие.

В Twitter Адам Флетчер написал следующее, комментируя новость о намерении приобрести Activision Blizzard со стороны Xbox:

Как человек, работавший в Microsoft над командой Xbox/Gears, я очень рад сегодняшним новостям. Я любил свое время в Microsoft. Фил [Спенсер] и Сатья [Наделла] великолепны. Я не могу представить себе лучшую команду для работы.

As a person who worked for Microsoft on Team Xbox/Gears, I’m pretty stoked for the news today. I loved my time at Microsoft. Phil and Satya are great. I can’t think of a better team to work under.



I’m okay with a second go-around :) https://t.co/VPXLsEEc7s — Adam Fletcher 💙 (@PezRadar) January 18, 2022



Отметим, что франшиза Diablo, как и другие известные игровые франшизы Blizzard, станут частью Xbox после завершения сделки, как и все студии Activision Blizzard.