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Адам Флетчер рад вернуться в команду Xbox, которую покинул ради Blizzard

Адам Флетчер рад вернуться в команду Xbox, которую покинул ради Blizzard


Адам Флетчер — хорошо известный специалист команды Xbox, который в течение долгого времени работал с The Coalition в качестве руководителя по взаимодействию с игровым сообществом Gears. Несколько лет назад он перебрался в Activision Blizzard, где получил похожую должность, отвечая теперь за игровое сообщество Diablo. Он прокомментировал информацию о переходе Activision Blizzard под контроль Xbox, отметив, что это радостное событие.

В Twitter Адам Флетчер написал следующее, комментируя новость о намерении приобрести Activision Blizzard со стороны Xbox:

Как человек, работавший в Microsoft над командой Xbox/Gears, я очень рад сегодняшним новостям. Я любил свое время в Microsoft. Фил [Спенсер] и Сатья [Наделла] великолепны. Я не могу представить себе лучшую команду для работы.


Отметим, что франшиза Diablo, как и другие известные игровые франшизы Blizzard, станут частью Xbox после завершения сделки, как и все студии Activision Blizzard.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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