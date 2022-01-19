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Активные ядра галактик подсвечивают облака межзвездного газа на расстоянии в сотни световых лет

Активные ядра галактик подсвечивают облака межзвездного газа на расстоянии в сотни световых лет

Международная группа астрономов обнаружила две системы галактик, в которых следы активности центральной черной дыры видны на гигантских расстояниях — до нескольких сотен тысяч световых лет от ядра. Обе системы представляют собой галактики, находящиеся в процессе слияния с компаньоном, поэтому обнаруженные учеными структуры, по всей видимости, являются остатком этого разрушительного процесса. Результаты исследования, выполненного при поддержке гранта РНФ, опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко о них сообщает пресс-служба фонда.

В центре большинства известных галактик, в том числе и нашего Млечного Пути, находится черная дыра, чья масса может превосходить массу Солнца в миллионы и даже миллиарды раз. Обычно эти гиганты пребывают в «спящем» состоянии, однако в случае если рядом оказываются облака пыли или газа, черная дыра благодаря своей гравитации захватывает вещество, формируя из него вращающийся аккреционный диск, по форме напоминающий бублик. В нем частицы материи трутся друг о друга, разогреваясь до крайне высоких температур, а также выбрасываются черной дырой в космос с околосветовыми скоростями. Эти процессы сопровождаются выделением энергии в самых разных диапазонах — от радио до гамма — поэтому область вокруг «пробудившейся» сверхмассивной черной дыры называют активным галактическим ядром.

Из-за того, что центральная «машина» галактического ядра окружена газопылевым «бубликом», излучение, идущее от окрестностей черной дыры, распространяется в форме двух широких конусов, направленных в противоположные стороны. По форме они напоминают лучи прожектора. Если такие конусы сталкиваются с облаками межзвездного газа, они ионизируют их, превращая нейтральные атомы и молекулы в ионы. Поэтому астрономы называют эти структуры конусами ионизации.

Ранее считалось, что конусы ионизации находятся преимущественно в околоядерных областях. Однако последние исследования показывают, что они могут выходить за пределы галактики, а их протяженность порой достигает сотен тысяч световых лет.

«Исследование конусов ионизации и облаков газа, с которыми они взаимодействуют, может пролить свет на многие вопросы — например, помочь ученым понять, откуда берется газ в межгалактическом пространстве, а также узнать, как меняется активность галактического ядра со временем», — рассказывает Алексей Моисеев, руководитель проекта по гранту РНФ, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН).

Астрономы САО РАН (Нижний Архыз), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва), студенты Казанского федерального университета (Казань) и Уральского федерального университета (Екатеринбург) вместе с сотрудниками Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) и коллегами из Алабамского университета (США) изучили 111 близких активных галактических ядер и 17 галактик, находящихся в процессе слияния.

В результате ученым удалось обнаружить два очень далеких ионизованных облака в системах NGC 235 и NGC 5514. Первая, NGC 235, расположена в созвездии Кита и представляет собой линзовидную галактику с галактикой-компаньоном, а вторая — в созвездии Волопаса и является спиральной галактикой в процессе слияния с другой галактикой. Ионизированные облака находились в 26 и 75 килопарсеках от активных галактических ядер соответственно (примерно равно 84 и 244 тысячам световых лет).

Кроме того, анализ всех полученных данных показал, что ядро главной галактики NGC 5514 потускнело не менее чем в 3 раза за последние 250 тысяч лет.

Также в ходе проведенного исследования были обнаружены ранее неизвестные конуса ионизации еще в четырех галактиках — не столь большие и находящиеся целиком в видимых границах галактик, но всё равно тянущиеся на расстояния от 5 до 10 килопарсек от ядра (от 16 до 32 тысяч световых лет).

«Подобные облака в подавляющем большинстве случаев встречаются в системах, где имеет место взаимодействие галактик, так что образуются характерные "приливные хвосты", газ в которых выходит из плоскости основного звездного диска и выбрасывается  в космическое пространство. Либо, наоборот, идет речь о гравитационном захвате внешнего вещества, удачно попавшего в конус излучения активного ядра. Это объясняет, почему облака находятся на таких больших расстояниях от своих "прародителей"», — комментирует Алексей Моисеев.

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По материалам: polit.ru

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