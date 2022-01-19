Аналитики GfK назвали самые продаваемые игры в России в 2021 году





Аналитический портал GfK опубликовал результаты по самым продаваемым играм в Европе в 2021 году. Речь идет об играх на физических носителях, при этом продажи игр на всех платформах складываются.

Результаты опубликованы для 19 стран Европы: Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Польша, Португалия, Россия, Швейцария, Швеция, Словакия, Испания, Чехия и Венгрия.

Общий ТОП-3 для всех стран выглядит следующим образом:

FIFA 22Mario Kart 8 DeluxeSuper Mario 3D World+Bowser’s Fury

В России ТОП-3 самых продаваемых игр на дисках в 2021 году:

Grand Theft Auto VCyberpunk 2077Spider-Man: Miles Morales

Отметим, что у России ТОП-3 самых продаваемых игр серьезно отличается от других стран. Ниже можно видеть, какие игры продавались лучше всего в других европейских странах.