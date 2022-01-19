Анастасии Волочковой может грозить арест за дебош

45-летняя балерина Анастасия Волочкова попала в очередной скандал. Бывшая солистка Большого театра попала в скандал, возвращаясь на родину с Мальдив. Артистка и ее возлюбленный Сергей летели в Москву на рейсе SU 325 авиакомпании «Аэрофлот». Анастасия без маски общалась с поклонниками. Бортпроводник сделал звезде замечание. Произошел конфликт, в результате которого балерина оказалась в отделении полиции. Эпатажная артистка записала видеообращение, в котором рассказала свою версию случившегося. «Мы летели с Мальдив экономклассом. В самолете ко мне подходили дети и их родители, просили сфотографироваться. Больше половины самолета, порядка 70%, летели без масок, потому что все уже давно забили на эту ситуацию, понимая, что маски ни от чего не спасают. Я в течение полета надевала маску и снимала, когда пила томатный сок и кофе», — объяснила королева шпагата. По словам Анастасии, бортпроводник Иван провоцировал ее на конфликт. Как только Волочкова снимала маску, тут же появлялся стюард и просил снова ее надеть. Избранник артистки отметил, что была такая же ситуация, когда они летели на Мальдивы. Тот же бортпроводник постоянно за ними следил и делал замечания. «Ни к кому не подходил, а к нам сразу с камерой», — пожаловался Сергей. Волочкова сообщила, что уступила свое место ребенку, а сама села на пол и общалась с фанатами. В этот момент избранник принес ей кофе. Анастасия сняла маску, чтобы его выпить, и тут же произошел конфликт с бортпроводником.Анастасия Волочкова «Мы прилетаем, нас встречают 20 человек полиции, как будто мы какую-то угрозу представляем. Меня забрали в отделение полиции как преступницу. Это провокация!» — заявила балерина. Анастасия заверила, что будет подавать в суд на бортпроводника. Она также показала видео, которое сняла в самолете. В тот момент на звезде была маска. Она общалась с детьми и пыталась уговорить Ивана оставить ее в покое. Однако стюард говорил, что артистка ведет себя неподобающе. «Его тоже вызвали в полицию. Он с собой повел весь экипаж, они давали показания. Подставил своих коллег. Вместо того чтобы домой ехать, они там три часа просидели. Люди на борту за нас заступались. Восемь часов ты не сможешь сидеть в маске, надо поесть, попить», — возмутились балерина с банщиком. В результате скандала в самолете на Волочкову составили два административных протокола — за «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». За дебош на борту самолета Анастасии грозит арест сроком на 15 суток и штраф 30 тысяч рублей. Медосвидетельствование показало, что артистка во время конфликта была пьяна. «Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 г. р., которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», – сообщили в УТ МВД России по ЦФО. Правоохранители заявили, что Волочкова вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей. «По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе.