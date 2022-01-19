Анастасию Волочкову доставили в полицию из-за скандала на борту самолета

Вадим Карасев

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала на борту самолета, следовавшего с Мальдивских островов в Москву, из-за отказа надеть маску. Инцидент попал на видео, причем снимали все происходящее как другие пассажиры, так и сама Волочкова. После приземления в столичном аэропорту Шереметьево на борт были вызваны сотрудники полиции. По данным МВД, Волочкова обругала и полицейских. На нее составили два протокола, в том числе и за хулиганство. По данным статьям ей может грозить арест до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей. Согласно медицинскому освидетельствованию, как сообщает ТАСС, Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения. В отделении полиции Волочкова и ее новый поклонник Сергей Кузнецов (познакомились они недавно на программе "Давай поженимся" и уже успели съездить в совместный отпуск) провели пять часов.

По словам пассажиров, скандал на борту длился час, и повлиять на балерину не удалось. Версии о причине конфликта разнятся.

Со слов стюарда ясно, что он не первый раз делал замечание балерине и просил ее надеть защитную маску. На видео, снятых другими пассажирами, также видно, что маска Анастасии спущена.

Ну носи ты маску молча, нет, надо скандал устроить,

— прокомментировала происходящее одна из пассажирок у себя в сторис.

Волочкова во время разговора со стюардом также вела запись. На ее видео маска тоже сначала спущена, затем балерина надевает ее корректно. Из разговора ясно, что Волочкова возмущена тем, что претензии предъявляются именно ей, а не другим пассажирам.

Вы пристали потому, что вы никто и звать вас никак,

— говорит балерина на видео стюарду.

Своей версией поделился и спутник Анастасии по имени Сергей, который отдыхал вместе с ней на Мальдивах.

Там было очень много детей, и все они подходили просто посидеть, пообщаться. Настя им подарки какие-то дарила. И в какой-то момент я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить. Беру камеру, перевожу камеру на самолет, 90% [пассажиров сидят] без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались,

— рассказал Сергей журналистам "Известий".





Анастасия Волочкова со спутником Сергеем

Сама Волочкова также назвала скандал провокацией и намерена подать на стюарда в суд.

Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета,

— прокомментировала она.





Надя Бесчетникова