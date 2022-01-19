Андрей Макаревич подтвердил, что его 37-летняя жена ждет ребенка

68-летний музыкант Андрей Макаревич в четвертый раз станет отцом. Слухи о том, что четвертая жена Макаревича Эйнат Кляйн ждет ребенка, появились в СМИ еще в конце прошлого года. Но только сейчас музыкант подтвердил, что это радостное событие действительно произойдет. «Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!»— поблагодарил журналиста kp.ru за поздравление с грядущим прибавлением в семье Макаревич. Для 37-летней журналистки, фотографа и гида это будет первый ребенок, а вот Макаревич станет отцом в четвертый раз. У артиста уже есть сын Иван, родившийся в браке с врачом Аллой Голубкиной в 1987 году. Его внебрачная дочь Дана 1975 года рождения проживает в Филадельфии. Кроме того, в отношениях с Анной Рождественской в 2000 году у него появилась дочь Анна.Андрей Макаревич с женой и Дмитрий Маликов Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Новость о свадьбе музыканта появилась в СМИ лишь весной 2020-го. Многие отметили, что с молодой женой артист и сам стал выглядеть моложе лет на 10. Они ведут активный образ жизни, много путешествуют, узнают новое. Друзья Макаревича говорят, что у него теперь «глаз горит». Напомним, что Эйнат Кляйн на 31 год моложе своего мужа. Они познакомились как раз во время совместного отдыха. Эйнат по профессии историк. Окончила институт Бар-Илана в Израиле. Занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки.Андрей Макаревич с женой О том, что лидер группы «Машина времени» женился в четвертый раз, стало известно в мае прошлого года. Хотя событие произошло несколькими месяцами раньше, в декабре 2019 года. «Потому что не люблю делать из личной жизни пиар» — говорил Макаревич. Но на слова журналиста о том, что музыканту досталась счастливая судьба, Андрей Вадимович ответил: «Конечно, счастливая, кто же спорит. Свезло дураку».