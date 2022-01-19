Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского

Ведущий Андрей Малахов сказал, где закопаны деньги. Телеведущий в эфире своей программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» сделал достаточно сенсационное заявление. «Говорят, что там даже на участке закопаны золото и деньги. Об этом рассказывали нашему корреспонденту охранники в поселке Глаголево и местные жители», сказал Андрей Малахов. Сосед Марины Коташенко заслуженный артист России Вячеслав Манучаров на это заметил.Александр Градский «У Александра Градского два дома на территории поселка. Один новый он построил для своих детей, а старый находится при въезде в поселок. Это бывший дом культуры военной части. Я не знаю, что там зарыто. Это самый большой дом в поселке. Перейти через такой забор невозможно. Там охраняет ЧОП. Мне сомнительно, что туда кто-то сунулся», — заявил Манучаров. Напомним, что вдову Александра Градского Марину Коташенко на днях ограбили. Из дома вынесли сто миллионов рублей. Сейчас поисками преступников занимаются правоохранительные органы. По одной из версий, Марина Коташенко могла инсценировать ограбление.