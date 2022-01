Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд

Гонконгский разработчик NFT-игр Animoca Brands привлек $358 888 888. Раунд возглавила компания Liberty City Ventures.

We are humbled to announce we raised US$358,888,888 in a round led by @LCVentures. This values Animoca Brands at US$5 billion (pre-money). We continue to advance our glorious plans for the #openmetaverse and #NFTs. Great things ahead! Press release here: https://t.co/5UF1GqvzBm pic.twitter.com/X74xgep1OQ