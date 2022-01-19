"Белорусский народ стал ушлым": Лукашенко порассуждал о новом президенте

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в Белоруссии больше не будет таких выборов, как в 1994 году, когда он пришел ко власти. Будущие лидеры страны, по его словам, "практически видны".

"Тогда все ошалели, не знали, что делать, увидели нарастающую коррупцию, бандитизм… Людям надо было какое-то спасение – вот они и воткнулись в Лукашенко", – вспомнил он про свою бытность председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией и кандидатом в президенты.

По словам главы государства, белорусский народ стал "ушлым" и больше не изберет случайного человека.

"Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны", – добавил Лукашенко, не уточняя, о ком именно идет речь.

Президент также порассуждал о важности сдерживания его полномочий – Всебелорусское народное собрание не должно "довлеть", но обязано играть сдерживающую роль. Надо, чтобы в стране пришли ко власти "нормальные люди", а нынешнее поколение оставит за собой рычаги управления, заключил он.

Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко решил поддержать журналистов, попавших под санкции, и подарил им футболки с собачьей задницей.

Белоруссия Александр Лукашенко президент Белоруссии президентские выборы 1990-е выборы в Белоруссии