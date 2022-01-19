Библиотека приложения «Живые страницы» пополнилось новой книгой

В библиотеке приложения для интерактивного чтения «Живые страницы» появилась новая книга – повесть Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока», удостоенная премии «Ясная Поляна» в главной номинации «XXI век» и специального приза «Выбор читателей».

«Поддержка образования и литературы – важные направления корпоративной социальной деятельности компании Samsung. Вместе с нашими партнерами мы рады развивать приложение «Живые страницы» и пополнять его библиотеку не только знаковыми произведениями классиков, но и ярчайшими примерами современной литературы, такими как книга «С неба упали три яблока». Мы продолжим радовать пользователей приложения «Живые страницы» новыми произведениями и возможностями приложения», – прокомментировал Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics в странах СНГ.

Впервые в истории «Живых страниц» для книги была нарисована специальная карта, на которой указаны основные объекты, упоминаемые в произведении. Каждый объект сопровождается цитатой из текста. Кроме того, в приложении есть специальные комментарии, написанные Наринэ Абгарян для «Живых страниц».

«Живые страницы» – интерактивная энциклопедия, которая позволяет изучать литературу в новом формате. В меню приложения есть разделы с расширенной информацией об авторе, героях, времени, местах, событиях, описанных в произведениях.

На сегодняшний день в библиотеку мобильного приложения «Живые страницы» входят произведения русских классиков, в том числе «Мертвые души», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Идиот», «Двенадцать стульев», «Тихий Дон», «Обломов», а также современные произведения – книги лауреатов премии «Ясная Поляна»: романы «Лавр» Евгения Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Кроме того, в библиотеке также доступны пьесы «Горе от ума», «Ревизор», «Вишневый сад» и «Гроза» в формате чата. Каждая книга в приложении сопровождается комментариями экспертов, которые помогают лучше понять произведение и его контекст.

Проверить знание редких слов пользователи могут в разделе «Игры в слова». Раздел «Маршруты героев» позволяет проследить маршрут передвижений персонажа на реальной географической карте, а раздел «Места» покажет места из романа с подробным описанием, списком побывавших там героев и цитатой из произведения.



Создатели приложения «Живые страницы» регулярно участвуют в педагогических семинарах, где делятся опытом использования инновационных технологий в преподавании литературы. Так, во время Летней школы для учителей в музее-усадьбе «Ясная Поляна» был представлен опыт интеграции приложения «Живые страницы» в процесс преподавания литературы.

Проект «Живые страницы» неоднократно становился участником фестиваля «Книги России», ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction, читательских онлайн-марафонов, а также получал поддержку музеев, научных институтов, представителей культуры и искусства. Приложение отмечено наградой III Всероссийского конкурса «Создавая будущее» в рамках Московского международного салона образования.

Приложение «Живые страницы» доступно бесплатно на мобильных устройствах на платформе Android.

