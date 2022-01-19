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Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам

Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам


Binance стала первой в криптовалютной индустрии компанией, присоединившейся к некоммерческой организации NCFTA, деятельность которой направлена на выявление и нейтрализацию угроз киберпреступности. Об этом ForkLog сообщили представили биткоин-биржи.


NCFTA создана в 2002 году. Организация ставит перед собой цель обеспечить обмен информацией и экспертными знаниями между частными фирмами, правоохранительными органами и представителями научного сообщества в рамках международных усилий по борьбе с киберпреступностью.


Согласно пресс-релизу, инициатива NCFTA помогла предотвратить потенциальные убытки на сумму свыше $2 млрд и привлечь к ответственности более тысячи злоумышленников. 


«Киберпреступность — глобальная угроза, которая продолжает экспоненциально расти. Она способно повлиять на саму структуру нашего общества. Binance является лидером отрасли, который доказал желание содействовать международным расследованиям в этой области. [...] Они расширят наши возможности по выполнению текущей миссии NCFTA и помогут создать безопасную среду не только для индустрии блокчейна и криптовалют, но и для всех прочих», — заявил президент и генеральный директор организации Мэтт Лавинья.


Вице-президент Binance по глобальной разведке и расследованиям Тигран Гамбарян подчеркнул, что успех криптоиндустрии зависит от тесного сотрудничества представителей отрасли с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями. 


Напомним, Binance наняла Гамбаряна, который более 10 лет проработал на должности специального агента IRS, в сентябре 2021 года. Специалист возглавлял несколько крупных расследований из сферы киберпреступлений, включая дело коррумпированных сотрудников ведомства, обвиняемых в краже криптовалюты знаменитого даркнет-маркетплейса Silk Road.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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