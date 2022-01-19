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Bloomberg: в Сингапуре отключили биткоин-банкоматы из-за новых правил рекламы криптоуслуг

Bloomberg: в Сингапуре отключили биткоин-банкоматы из-за новых правил рекламы криптоуслуг


Операторы криптовалютных банкоматов отключили устройства после рекомендаций Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) ограничить рекламу услуг в сфере цифровых активов, сообщает Bloomberg.


В понедельник, 17 января, центробанк опубликовал свод правил, в котором призвал криптокомпании не продвигать свои сервисы для широкой публики во избежание риска спекуляций.


Согласно документу, провайдеры связанных с цифровыми активами услуг не должны рекламировать их в общественных местах. Отдельно в MAS отметили биткоин-банкоматы, которые, по мнению регулятора, способствуют импульсивным покупкам криптовалют.


Фирма Daenerys & Co, крупнейший в городе-государстве оператор подобных устройств, отключила все пять единиц оборудования. Установлено оно в основном в торговых центрах по всему Сингапуру и позволяет приобретать биткоин и некоторые другие активы за фиатные деньги.


"Новые рекомендации MAS в отношении банкоматов стали полным сюрпризом", — заявили изданию в компании.


Оборудование останется выключенным до получения разъяснения от регулятора, добавили в фирме.


Один из банкоматов Daenerys. Источник: Bloomberg.

Приостановил работу своего единственного биткоин-ATM и другой местный оператор — Deodi Pte.


Сингапур — не единственная юрисдикция, которая ужесточила правила продвижения криптоуслуг для широкой публики. 17 января новые требования к связанной с криптовалютами рекламе опубликовала Национальная комиссия по фондовому рынку Испании. Ведомство обязало включать в объявления дисклеймер о нерегулируемом статусе активов и риске потери средств.


Управление по финансовому надзору Великобритании представило проект правил рекламы определенных криптовалют. Документ предполагает запрет кампаний без оценки провайдерами финансовых знаний и опыта пользователей.


Ранее Управление по стандартам рекламы (ASA) Великобритании инициировало расследование в отношении маркетинговой кампании мем-токена Floki Inu, для которой использовался общественный транспорт. 


ASA также запретило рекламу семи связанных с криптовалютами рекламных акций, посчитав, что в объявлениях недостаточно отражены риски инвестиций.


Однако биткоин-банкоматы под прицел регуляторов в этих странах не попадали.


Напомним, аналитики Grand View Research ожидают, что к 2028 году рынок криптовалютных ATM достигнет $1,88 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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