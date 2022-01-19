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Бобби Котик на сделке с Xbox может заработать больше $350 млн

Бобби Котик на сделке с Xbox может заработать больше $350 млн


Один из самых обсуждаемых вопросов после анонса покупки Activision Blizzard со стороны Xbox — это должность Бобби Котика, который в прошлом году был замешан в ряде скандалов, из-за чего цена на Blizzard упала на рынках, а вокруг компании появилось много негативных разговоров.

После анонса покупки Activision Blizzard со стороны Microsoft, было объявлено, что он сохранит свою должность. Однако, портал The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, пишет, что Котик уйдет после закрытия сделки.

Интересную деталь подмечает портал VGC. Они в своем материале пишут, что, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, по состоянию на 7 августа 2021 года Бобби Котик владел 3 908 698 акциями Activision Blizzard. Соответственно, при цене 95 долларов за акцию (по которой планируется покупка компании), акции Бобби Котика будут оценены в 371 326 310 долларов.

Однако, Бобби Котик может заработать еще больше. Согласно официальному заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в прошлом году, Котик является единственным руководителем Activision Blizzard, имеющим защиту от смены контроля, которая вознаградит его финансово в случае его замены после поглощения:

После увольнения без причины или по уважительной причине в течение 12-месячного периода после смены контроля г-н Котик получил бы выплаты и льготы на общую сумму 292 970 341 доллар США.

Отметим, что указанная информация исходит из ранее поданных документов. Не исключено, что за последний год в Activision Blizzard что-то изменилось в плане неоднозначной фигуры Бобби Котика.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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