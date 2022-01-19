Бобби Котик: Почему Activision Blizzard решила продаться Microsoft





Activision Blizzard — одно из крупнейших игровых издательств в мире. Ее покупка обойдется Microsoft в $68,7 млрд, за такую же сумму американская корпорация могла бы 10 раз купить Ubisoft. Тем не менее, Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard, считает, что компания не настолько крупная, как может показаться на первый взгляд.

В рамках интервью venturebeat руководитель Activision Blizzard Бобби Котик раскрыл причины, почему было принято решение продаться технологическому гиганту — Microsoft. По его словам, сейчас на рынке правят крупные корпорации, которые, в том числе, активно заходят в сегмент игр, а Activision Blizzard на их фоне — маленькая компания:

Я думаю, вы бы подумали: «О, мы такая большая компания и у нас есть такие замечательные ресурсы». Но когда вы сравниваете нас, знаете ли, с компаниями стоимостью 2 трлн долларов или 3 трлн долларов, понимаешь, что мы крупная компания только по меркам видеоигр.

Бобби Котик отмечает, что Activision Blizzard хотят расти, а для этого нужно стать частью крупной компании, чтобы было достаточное количество ресурсов:

Я думаю, что даже если бы мы объединились с EA, это не дало бы нам того, что нам понадобится в будущем. И поэтому нам нужно было иметь крупного партнера, чтобы работать с ним.

Отметим, что в том же интервью Бобби Котик порассуждал о антимонопольном законодательстве. По его словам, он не думает, что есть препятствия для заключения сделки. Ранее появлялась информация, что при срыве сделки Microsoft должна будет заплатить Activision Blizzard около $3 млрд.