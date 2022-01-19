Более 1800 московских школьников и студентов колледжей стали участниками I этапа чемпионата Business Skills

Более 1800 московских школьников и студентов колледжей стали участниками первого этапа чемпионата предпринимательских идей Business Skills, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Ребята выполняли задания и решали кейсы, разработанные представителями делового сообщества, а также посещали онлайн-интенсивы в рамках Всемирной недели предпринимательства.

В ходе второго этапа участники создадут собственные бизнес-проекты в сферах производства и инноваций, торговли и функционального питания, ЖКХ и ландшафтного дизайна, информационных технологий, экологии и образования, услуг и социального бизнеса. Конкурсантам нужно будет продумать концепцию своего дела, оценить риски ведения предпринимательской деятельности и изучить вопросы привлечения инвестиций в стартап.

«Участники чемпионата предпринимательских идей Business Skills получили уникальную возможность попробовать себя в роли предпринимателей. На каждом этапе ребятам предстоит серьезное состязание, требующее аналитических способностей, сформированных лидерских качеств и, конечно, важнейшего умения – работать в команде. Проект поможет школьникам научиться ориентироваться в реальных экономических условиях и предлагать не абстрактные, а практически значимые и жизнеспособные бизнес-идеи», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Конкурсные материалы участников, которые будут включать в себя презентацию проекта и его технико-экономическое обоснование, наставники команд должны разместить до 28 февраля в личных кабинетах на портале spo.mosmetod.ru.

До 18 марта жюри выберет лучшие работы, авторы которых пройдут на заключительный этап. В финале чемпионата состоится публичная защита успешных проектов.

Чемпионат предпринимательских идей Business Skills проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие более полутора тысяч школьников и студентов колледжей.