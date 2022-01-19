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Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны

Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны


Биткоин-биржа Bybit объявила о запуске P2P-платформы для обмена криптовалют на фиат. Среди прочих валют для обмена доступны российский рубль и украинская гривна.



Пользователям доступны покупка/продажа USDT против девяти фиатных валют (помимо рубля и гривны, это доллар США, гонконгский доллар, индийская рупия, малайзийский ринггит, филиппинское песо, вьетнамский донг и новый тайваньский доллар), а также 80 различных способов оплаты.


CEO Bybit Бен Джоу сообщил, что в будущем список пополнится новыми фиатными парами и опция появится в мобильном приложении биржи.



Напомним, в сентябре Bybit запустила платформу для листинга токенов Bybit Launchpad.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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