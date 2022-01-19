Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны

Биткоин-биржа Bybit объявила о запуске P2P-платформы для обмена криптовалют на фиат. Среди прочих валют для обмена доступны российский рубль и украинская гривна.

Bybit P2P fiat gateway just went live, we will add more local vendors in your regions soon. https://t.co/amlNehNgVo pic.twitter.com/8nLK5moNQi — Ben Zhou (@benbybit) January 18, 2022

Пользователям доступны покупка/продажа USDT против девяти фиатных валют (помимо рубля и гривны, это доллар США, гонконгский доллар, индийская рупия, малайзийский ринггит, филиппинское песо, вьетнамский донг и новый тайваньский доллар), а также 80 различных способов оплаты.

CEO Bybit Бен Джоу сообщил, что в будущем список пополнится новыми фиатными парами и опция появится в мобильном приложении биржи.

Very soon , — Ben Zhou (@benbybit) January 18, 2022

Напомним, в сентябре Bybit запустила платформу для листинга токенов Bybit Launchpad.



