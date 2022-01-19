ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками

Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения P2P-платежей, в том числе на карты подставных лиц.

В запросах в зависимости от банка фигурировали обменники из списка: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.

В ЦБ подчеркнули, что «криптовалютные обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». При этом сделки заключаются анонимно, обменники принимают платежи «не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц», без изучения целей совершения операций и источников денежных средств для оценки рисков отмывания и финансирования терроризма.

На сайтах перечисленных выше криптообменников среди партнеров названы, например, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney и «Золотая корона». Представители последней заявили, что их внутренние правила запрещают связанные с предпринимательской деятельностью операции, в том числе торговлю криптовалютой. Они сослались на то, что мошеннические сайты могут намеренно использовать товарные знаки платежной системы для ввода пользователей в заблуждение.

Обменник Vexel.com прокомментировал, что работает исключительно в рамках правового поля, руководствуется последней редакцией рекомендаций, разработанных группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и не оказывает услуг по P2P-переводам.

По данным участников крипторынка, сейчас россиянам доступны услуги 400–450 российских и зарубежных криптообменников. Объем внебиржевого рынка криптовалют в РФ и странах ближнего зарубежья составляет около $1,3 млрд в месяц, из которых на Россию приходится около половины.

Напомним, в сентябре ЦБ РФ сообщил о планах по разработке механизма блокировки банковских платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. Также регулятор рекомендовал блокировать карты и счета за транзакции с биткоин-обменниками.

Тогда представители центробанка объяснили это тем, что они не защищают подобного рода инвестиции, а само хранение цифровых валют сопряжено с целым рядом рисков.

Специально для ForkLog юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами.

https://forklog.com/yurist-obyasnil-zakonnost-blokirovok-bankovskih-schetov-za-operatsii-s-kriptovalyutami/