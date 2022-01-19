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Центробанк ожидает замедления инфляции в России к концу года

Центробанк ожидает замедления инфляции в России к концу года

22:40  Автор: Жанна Звягина



Проинфляционные риски в России увеличились, однако Центральный банк сохраняет предыдущий прогноз по снижению инфляции в 2022 году до 4-4,5%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен», опубликованном в среду на сайте регулятора.

В дальнейшем уровень инфляции будет находится вблизи 4%, ожидают в ЦБ. 

28 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» заявила об ожиданиях максимального эффекта от повышений ключевой ставки к концу 2022 года — инфляцию в 4,0-4,5%. 

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Инфляция в России по итогам 2021 года составила рекордные за шесть лет 8,39%. 

Выступая на Гайдаровском форуме, Набиуллина говорила, что без повышения ключевой ставки уровень инфляции в стране был бы выше на 4%.



#цены #в регионах


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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