Чанпэн Чжао раскрыл число удаленных сотрудников Binance

Удаленный штат сотрудников криптовалютной биржи Binance насчитывает около 4000 человек, однако эта цифра постоянно меняется. Об этом CEO компании Чанпэн Чжао рассказал в интервью Foresight.

По его словам, каждый день к компании присоединяются новые люди. Большинство сотрудников предпочитают зарплату в фиате, но есть те, кто получает бонусы в Binance Coin (BNB).

«После получения Binance Coin они сами решают, продавать или не продавать [токены]», — добавил Чжао.

Согласно CoinGecko, в начале января 2021 года BNB торговался в районе $40. 1 мая котировки токена обновили исторический максимум на отметке $645, а 3 мая превысили $650.

На момент написания Binance Coin торгуется вблизи $463.

Часовой график BNB/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Издание отметило, что после ICO в июле 2017 года каждый сотрудник в качестве поощрения получил дополнительную выплату в Binance Coin. Сумма для Чжао, по данным СМИ, составила 50 000 BNB — более $23 млн на момент написания. Глава компании не исключил, что в будущем направит 99% своего состояния на благотворительность.

Ранее Bloomberg оценил личный капитал Чжао в $96 млрд. Оценка не учитывала принадлежащие ему цифровые активы, но даже в таком случае CEO Binance оказался богаче индийского магната Мукеша Амбани и приблизился к сооснователям технологических гигантов, включая Марка Цукерберга, Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Тогда в компании оспорили точность оценок агентства.

Осенью 2021 года журналисты China Caijing оценили состояние Чжао в $90 млрд, исходя из предположения, что ему принадлежит доля 30% в Binance.

https://forklog.com/cz-rasskazal-ob-otnoshenii-k-nft-provalnom-startape-i-investitsionnyh-appetitah-binance-intervyu/

В марте китайский исследовательский институт Hurun представил рейтинг криптомиллиардеров по итогам 2020 года. Благосостояние Чжао оценили в $8 млрд — он уступил только главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду ($10 млрд) и CEO Coinbase Брайану Армстронгу ($11,5 млрд).

Напомним, в 2021 году финансовые регуляторы нескольких стран, включая Великобританию, Нидерланды, Италию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов относительно деятельности биржи.

В сентябре Чжао связал озабоченность ведомств с моделью бизнеса компании и заявил о трансформации Binance в лицензированное предприятие с централизованным бизнесом.

На фоне предупреждений регуляторов основатель компании также опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.

В ноябре Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры во Франции.

В том же месяце стало известно, что CEO Binance стал владельцем недвижимости в Дубае. СМИ увидели в этом сигнал предстоящего открытия головного офиса биткоин-биржи.



