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Чанпэн Чжао раскрыл число удаленных сотрудников Binance

Чанпэн Чжао раскрыл число удаленных сотрудников Binance


Удаленный штат сотрудников криптовалютной биржи Binance насчитывает около 4000 человек, однако эта цифра постоянно меняется. Об этом CEO компании Чанпэн Чжао рассказал в интервью Foresight.


По его словам, каждый день к компании присоединяются новые люди. Большинство сотрудников предпочитают зарплату в фиате, но есть те, кто получает бонусы в Binance Coin (BNB).


«После получения Binance Coin они сами решают, продавать или не продавать [токены]», — добавил Чжао.


Согласно CoinGecko, в начале января 2021 года BNB торговался в районе $40. 1 мая котировки токена обновили исторический максимум на отметке $645, а 3 мая превысили $650.


На момент написания Binance Coin торгуется вблизи $463.


Часовой график BNB/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Издание отметило, что после ICO в июле 2017 года каждый сотрудник в качестве поощрения получил дополнительную выплату в Binance Coin. Сумма для Чжао, по данным СМИ, составила 50 000 BNB — более $23 млн на момент написания. Глава компании не исключил, что в будущем направит 99% своего состояния на благотворительность.


Ранее Bloomberg оценил личный капитал Чжао в $96 млрд. Оценка не учитывала принадлежащие ему цифровые активы, но даже в таком случае CEO Binance оказался богаче индийского магната Мукеша Амбани и приблизился к сооснователям технологических гигантов, включая Марка Цукерберга, Ларри Пейджа и Сергея Брина.


Тогда в компании оспорили точность оценок агентства.


Осенью 2021 года журналисты China Caijing оценили состояние Чжао в $90 млрд, исходя из предположения, что ему принадлежит доля 30% в Binance. 


https://forklog.com/cz-rasskazal-ob-otnoshenii-k-nft-provalnom-startape-i-investitsionnyh-appetitah-binance-intervyu/

В марте китайский исследовательский институт Hurun представил рейтинг криптомиллиардеров по итогам 2020 года. Благосостояние Чжао оценили в $8 млрд — он уступил только главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду ($10 млрд) и CEO Coinbase Брайану Армстронгу ($11,5 млрд).


Напомним, в 2021 году финансовые регуляторы нескольких стран, включая Великобританию, Нидерланды, Италию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов относительно деятельности биржи.


В сентябре Чжао связал озабоченность ведомств с моделью бизнеса компании и заявил о трансформации Binance в лицензированное предприятие с централизованным бизнесом.


На фоне предупреждений регуляторов основатель компании также опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.


В ноябре Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры во Франции.


В том же месяце стало известно, что CEO Binance стал владельцем недвижимости в Дубае. СМИ увидели в этом сигнал предстоящего открытия головного офиса биткоин-биржи.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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