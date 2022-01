Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине

Действующий чемпион лиги смешанных единоборств UFC в тяжелом весе Франсис Нганну получит половину гонорара за бой на турнире 23 января 2022 года в биткоине.

