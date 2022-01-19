Депозиты криптовалютных компаний в банке Silvergate достигли $13,8 млрд

В четвертом квартале 2021 года дружественный к цифровым активам банк Silvergate принял от криптовалютных компаний $2,1 млрд депозитов, их средняя общая сумма достигла $13,3 млрд.

Silvergate обслуживает 1381 клиента из цифровой индустрии. В период с октября по декабрь 2021 года их число выросло на 76, за год в целом — на 412.

Комиссионный доход банка, связанный с такими клиентами, за последний отчетный период составил $9,3 млн. Для сравнения: в третьем квартале 2021 года — $8,1 млн., в четвертом квартале прошлого года — $3,8 млн. За весь 2021 год показатель достиг $35,8 млн против $11,1 млн годом ранее.

Чистая прибыль в октябре-декабре 2021 года составила $21,4 млн по сравнению с $23,5 млн за предыдущие три месяца и $9,1 млн в IV квартале 2020 года. За 2021 год Silvergate заработал для акционеров $78,5 млн — более чем в три раза больше, чем годом ранее ($26 млн).

«Значительный импульс в 2021 году обусловлен высоким спросом на наши решения в области цифровых валют, которые базируются в сети Silvergate Exchange Network [SEN]. Мы также продолжили развивать наши инфраструктурные возможности для эмитентов стейблкоинов и объявили о запуске венчурного фонда EJF Silvergate», — прокомментировал CEO Алан Лейн.

SEN — платежная сеть, позволяющая осуществлять мгновенные платежи, необходимые для арбитража на рынках цифровых активов. В четвертом квартале 2021 года объем переводов в ней достиг $219,2 млрд, что на 35% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За год значение выросло в 5,8 раз — до $787,4 млрд.

Банк продолжает развивать программу кредитования под обеспечение в биткоине SEN Leverage. По состоянию на 31 декабря стоимость непогашенных займов, выданных в рамках инициативы, составила $570,5 млн. На 30 сентября этот показатель равнялся $322,5 млн, на 31 декабря 2020 года — $82.5 млн.

Напомним, в марте подразделение цифровых активов Fidelity Investments стало поставщиком кастодиальных услуг в программе SEN Leverage.

В декабре ForkLog сообщал, что Goldman Sachs и другие инвестиционные банки США рассматривают вариант организации сделок трехстороннего РЕПО с обеспечением в виде биткоин-фьючерсов.



