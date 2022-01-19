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Digital Foundry: Сравнение Rainbow Six Extraction на консолях Xbox и Playstation

Digital Foundry: Сравнение Rainbow Six Extraction на консолях Xbox и Playstation


Завтра, 20 января, состоится релиз игры Rainbow Six Extraction. Журналисты уже оценили проект, поставив ему довольно средние оценки, но порекомендовав его опробовать игрокам, которые находятся в поиске нового кооперативного шутера или являются фанатами Rainbow Six Siege.

Портал Digital Foundry провел анализ Rainbow Six Extraction на платформах Xbox Series X | S и Playstation 5. Некоторые детали из анализа, а ниже можно ознакомиться с ним подробнее в рамках видео:



На PlayStation 5 и Xbox Series X разрешение в игре динамическое и колеблется между 1440p и 2160p, в зависимости от ситуации. Чаще всего, разрешение на уровне в 1800p. 60 FPS стабильные. С визуальной точки зрения игра выглядит одинаково на современных мощных консолях.



На Xbox Series S игра работает с разрешением от 936p до 1440p. 60 FPS стабильные. На Xbox Series S более низкое качество теней, чем на старших консолях.



На Xbox Series X и Playstation 5 есть режим с высокой частотой кадров, который, при этом, не достигает полноценных 120 FPS. Однако разрешение падает до 1080p.



На Xbox Series X | S есть «незначительные подтормаживания» в 1-2 FPS в начале матча, после чего они не наблюдаются в самой игре.



На консолях Xbox One и Playstation 4 игра работает в 30 FPS, в том числе на улучшенных версиях — Xbox One X и Playstation 4 Pro.



На Xbox One X и Xbox Series X игра выглядит практически одинаково с точки зрения качества графики.


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Напомним, сразу после релиза игра Rainbow Six Extraction будет в Game Pass, она уже доступна для предварительной загрузки по подписке.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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